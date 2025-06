Gregor Boži? e Storie dei boschi di castagne | un racconto visivo tra fiaba memoria e confini

Scopri un affascinante viaggio tra memoria, folklore e confini con Gregor Boži? e il suo film pluripremiato "Storie dei boschi di castagne". Un racconto visivo che trasforma le Valli del Natisone in un personaggio vivo, tra fiabe, leggende e storia. In questa puntata, Sofìa Riccaboni dialoga con il regista, svelando un’opera poetica che unisce realtà e immaginazione. Un invito a immergersi in un mondo dove passato e presente si incontrano.

. In questa puntata, Sofìa Riccaboni dialoga con Gregor Boži?, regista del film pluripremiato Storie dei boschi di castagne. Un’opera poetica e fiabesca che trasforma il confine tra Slovenia e Italia – le suggestive Valli del Natisone – in un personaggio vivo, immerso in leggende, tradizioni popolari e memorie collettive. Un film tra realtà storica e immaginario visivo. Ambientato nel dopoguerra, il film affronta il tema dell’emigrazione e della perdita di radici. Boži? costruisce un linguaggio cinematografico visivo e pittorico, ispirato dai paesaggi naturali e dagli elementi della cultura naïf locale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Gregor Boži? e Storie dei boschi di castagne: un racconto visivo tra fiaba, memoria e confini