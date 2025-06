Grecia la Corte suprema espelle 3 deputati di estrema destra Il leader occulto è capo di Alba Dorata è frode

In Grecia, la Corte suprema ha deciso di espellere tre deputati di estrema destra, tra cui il leader Vasilis Stigas del partito Spartiates, per sospette frodi elettorali. Questa decisione radicale mette in discussione la legittimitĂ delle recenti elezioni parlamentari e solleva nuove domande sulla trasparenza del processo democratico nel paese. La vicenda segna un capitolo cruciale nella lotta contro le minacce populiste e rischia di influenzare il panorama politico greco.

Tre parlamentari del partito di estrema destra Spartiates, compreso il leader Vasilis Stigas, perderanno i loro seggi parlamentari. Lo riporta il quotidiano Kathimerini a seguito di una decisione della Corte suprema speciale greca, che ha annullato la loro elezione, avvenuta nel 2023, e dovrĂ ora giudicare la validitĂ delle elezioni parlamentari in Grecia. La Corte in questione parla infatti di frode elettorale, poichĂ© ai tempi delle elezioni il leader occulto del partito degli Spartiates era Ilias Kasidiaris, portavoce e dirigente di spicco dell’ex partito neonazista Alba Dorata, disciolto dopo una sentenza che ha definito il partito un’organizzazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grecia, la Corte suprema espelle 3 deputati di estrema destra. “Il leader occulto è capo di Alba Dorata, è frode”

