Grazie Nicol a 16 anni aiuta e accoglie il turista picchiato selvaggiamente a Milazzo

A soli 16 anni, Nicol si è distinto per il suo grande cuore, aiutando e accogliendo un turista svedese vittima di una brutale aggressione a Milazzo. Nonostante le ferite gravi e il trauma subito, il giovane dimostra come anche i più giovani possano fare la differenza in momenti difficili. La sua generosità e il suo coraggio sono un esempio luminoso di umanità. La solidarietà di Nicol ci ricorda che, davanti alla violenza, la speranza e il rispetto devono prevalere.

Il turista svedese, aggredito e picchiato a Milazzo, ha lasciato l'ospedale e farà ritorno nel suo Paese domani con mascella e naso fratturato, denti rotti e un problema al torace. Non erano certo i souvenir che si aspettata di portare a casa nonostante nella sua vita deve averne viste tante.

