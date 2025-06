Grazie ai falchi ridotta del 70% la presenza dei piccioni a Spoltore

Grazie all’intervento dei falchi, Spoltore registra una riduzione del 70% della presenza dei piccioni in soli 12 mesi. Un risultato straordinario che dimostra come soluzioni naturali possano migliorare la vivibilità urbana. Il sindaco Chiara Trulli e l’assessore Stefano Burrani, insieme al biologo Fabio De Marinis e al falconiere Angelo Pagano, invitano i cittadini a collaborare e a sostenere iniziative eco-compatibili per un quartiere più pulito e tranquillo.

