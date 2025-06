Gravina rovina i ragazzi Ranieri zerbino Sinner cuore caldo | la FLOP PARADE di Enrico Camelio

In un turbinio di sconfitte e rinunce, questa settimana si accendono i riflettori sui protagonisti che, tra errori e opportunità perse, ci insegnano che il successo richiede cuore, coraggio e determinazione. Gravina rischia di fallire per la terza volta, Ranieri dice no alla Nazionale e Sinner spreca una finale, lasciando il pubblico con l'amaro in bocca. Ecco la FLOP PARADE di Enrico Camelio, un ritratto impietoso ma sincero del nostro tempo.

Gravina rischia di fallire per la terza volta, Ranieri dice no alla Nazionale e Sinner spreca la finale al Roland Garros: i flop della settimana secondo Enrico Camelio (Foto: AnsaLaPresse) – serieanews.com A volte il problema non è solo chi sbaglia, ma anche chi rinuncia. Ci sono settimane in cui i nomi fanno più rumore dei risultati. Non per forza perché hanno fatto disastri, ma perché non hanno fatto abbastanza. O perché hanno scelto di non fare, che a volte è ancora peggio. Nella Flop Parade di questa settimana, ci sono tre personaggi che – per motivi molto diversi – si prendono il centro della scena. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - “Gravina rovina i ragazzi, Ranieri zerbino, Sinner cuore caldo”: la FLOP PARADE di Enrico Camelio

In questa notizia si parla di: gravina - ranieri - sinner - flop

Italia, Buffon: "Spalletti solo in conferenza? Era giusto si prendesse la scena. Ranieri? Ci sta pensando Gravina" - A pochi minuti da Italia-Moldavia, Gigi Buffon si è lasciato andare a riflessioni sulla gestione della Nazionale, commentando l’intervento di Spalletti e le parole di Ranieri e Gravina.

Gabriele Gravina sta valutando i profili per il dopo Spalletti: il nome più concreto resta quello di Stefano Pioli, ma il preferito, tanto dal web quanto dallo stesso Gravina, sarebbe Claudio Ranieri. Resta da capire se l’ex tecnico della Roma sia disposto a lasciare Partecipa alla discussione

Luciano Spalletti verso l'addio alla Nazionale, probabilmente dopo la sfida di domani sera contro la Moldavia Un cambio che, per molti, doveva avvenire già dopo il flop di Euro2024: siete d'accordo Partecipa alla discussione

Le notizie più recenti da fonti esterne

LE BOMBE DI SCANZI sul flop Nazionale: “I responsabili dello sfacelo? I dinosauri come Gravina. Spalletti? Dopo lo scudetto col Napoli era un semidio, ora trattato come un mezzo brocco”. E su Ranieri, Pioli e Mancini…; Nazionale, flop Spalletti: e tra chi invoca le dimissioni spunta il nome di Ranieri l'aggiustatore; Gravina rovina i ragazzi, Ranieri zerbino, Sinner cuore caldo: la FLOP PARADE di Enrico Camelio.

Nazionale italiana, Gravina: "Ranieri? Non è il momento per parlare di nomi" - Nel corso del Festival della Serie A, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa del momento vissuto dalla Nazionale italiana, esprimendosi anche sulle ultime voci rigua ...

Sinner dopo la sconfitta: "Non è il momento di piangere, ma è dura" - Il pubblico del Roland Garros e il tifo antisportivo per Sinner, sui social è bufera: "E poi prendete in giro il calcio?