Gravina e l’Italia in crisi quando criticava il presidente Figc nel 2017 | Tavecchio si dimetta

La crisi della Nazionale italiana si fa sentire, tra sconfitte e contestazioni. Ricordando le parole di Gravina nel 2017, quando criticava il presidente Figc Tavecchio, si rivela quanto il mondo del calcio sia in tumulto. Con il crollo in Norvegia e l’esonero di Spalletti, il futuro dell’Italia pallonistica è più incerto che mai. Ma quali saranno le prossime mosse? L’orizzonte sembra tutto da riscrivere.

(Adnkronos) – La Nazionale crolla in Norvegia e il presidente federale Gabriele Gravina esonera il ct Luciano Spalletti, ormai ex. Tifosi e addetti ai lavori, davanti allo spettro del terzo Mondiale consecutivo da gustare in tv, si interrogano anche sull’opportunitĂ di un cambiamento anche a livello di dirigenza. Non solo il campo, quindi, sotto i riflettori. Gravina era giĂ stato in discussione, almeno nel dibattito pubblico, dopo i deludenti Europei dello scorso anno, quando l’Italia fu eliminata agli ottavi dalla Svizzera. In quel caso Gravina confermò Spalletti nel ruolo di commissario tecnico, salvo ripensarci pochi mesi dopo. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Gravina e l’Italia in crisi, quando criticava il presidente Figc nel 2017: “Tavecchio si dimetta”

