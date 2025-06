Grave incidente a Roma microcar si ribalta in zona Prati | 4 giovani in gravi condizioni

Una notte drammatica a Roma: quattro giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente lungo viale Bruno Buozzi, nel quartiere Prati. La microcar si è ribaltata intorno alle 2 del mattino, suscitando un immediato intervento di soccorso. Le condizioni dei ragazzi, trasportati d’urgenza in ospedale con codice rosso, preoccupano l’intera comunità . Restate aggiornati su questa vicenda, perché la sicurezza stradale è una priorità che riguarda tutti noi.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Quattro giovani in condizioni critiche. Un incidente particolarmente serio si è verificato questa notte tra il 9 e il 10 giugno, nel quartiere Prati, a Roma. Intorno alle 2 del mattino, una microcar si è ribaltata in viale Bruno Buozzi, causando il ferimento di quattro giovani. Intervento immediato dei soccorsi. I ragazzi, che si trovavano all’interno della vettura, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale con codice rosso, a testimonianza della gravitĂ delle loro condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale sanitario del 118. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Grave incidente a Roma, microcar si ribalta in zona Prati: 4 giovani in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: Incidente Roma Prati Giovani

Davide Rossi assolto, Cassazione archivia procedimenti per l’incidente di Roma 2016 - Davide Rossi è stato assolto dalla Corte di Cassazione, che ha archiviato i procedimenti relativi all'incidente avvenuto a Roma nel settembre 2016.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Roma, microcar si ribalta: gravi quattro giovani; Prati, minicar si ribalta: 4 giovani feriti; Roma, microcar si ribalta: gravi quattro ragazzini. L'incidente nella notte ai Parioli.

Roma, microcar si ribalta: gravi quattro giovani - Quattro ragazzi che erano all'interno della vettura sono stati trasportati ...

Roma, microcar si ribalta: gravi quattro ragazzini. L'incidente nella notte ai Parioli - Una microcar con a bordo quattro ragazzi si è ribaltata la scorsa notte nel quartiere Parioli a Roma.

Roma, in quattro sulla microcar corrono per le strade dei Parioli e si ribaltano: gravi in ospedale - I giovani trasportati in ospedale in codice rosso, verifiche sulla velocità ...