Grave incidente a Latina Scalo bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada

Un grave incidente a Latina Scalo scuote la comunità: una ragazza di 13 anni è stata investita mentre attraversava via della Stazione, mentre la sorellina più piccola era con lei e fortunatamente è rimasta illesa. La scena, ancora sotto shock, sottolinea l’importanza di prestare massima attenzione sulla strada. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda e le prime ricostruzioni delle autorità.

Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione. Insieme a lei c'era la sorellina più piccola, per fortuna rimasta illesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: bambina - anni - investita - strada

Bambina di 5 anni investita a Cellatica: è grave - Un tragico incidente è avvenuto a Cellatica, in provincia di Brescia, dove una bambina di 5 anni è stata investita da un'auto all'uscita dell'asilo.

Tredicenne investita da un'auto mentre attraversa la strada con la sorellina Spaventoso incidente domenica sera nel centro di Latina Scalo, ragazzina ricoverata al Bambino Gesù di Roma. La sorella risparmiata dallo scontro Si sono vissuti momenti di… Partecipa alla discussione

#Incidentestradalemortale a #SantEusaniodelSangro : deceduto un uomo #abruzzo #cronaca Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada; Trova il cancello aperto e corre in strada, investita una bambina di 2 anni; Bimba sfugge al papà e viene investita da un’auto: gravissima.

Grave incidente a Latina Scalo, bambina di 13 anni investita mentre attraversa la strada - Una bambina di 13 anni è stata investita mentre stava attraversando la strada in via della Stazione.

Tredicenne investita da un'auto mentre attraversa la strada con la sorellina - Spaventoso incidente domenica sera nel centro di Latina Scalo, ragazzina ricoverata al Bambino Gesù di Roma.

Bimba di 3 anni investita da un'auto in retromarcia in un parcheggio a Cremosano: è grave - Una bambina di tre anni è stata travolta da un'auto intorno alle 19 in un parcheggio a Cremosano, in provincia di Cremona.