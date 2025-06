Gratteri | Violenza giovanile fuori controllo la Camorra recluta i bambini

Nel cuore di Napoli, un grido d’allarme scuote la città: il procuratore Nicola Gratteri denuncia un’onda crescente di violenza tra i giovani, con bambini che, lasciati soli per le strade oscure, diventano bersagli facili per la criminalità organizzata. Un problema complesso, alimentato da disuguaglianze sociali e carenze famigliari, che richiede interventi mirati e innovativi. Gratteri: “Una generazione sola…”

Il procuratore Nicola Gratteri lancia un allarme sulla violenza giovanile fuori controllo a Napoli. Bambini soli per strada nelle ore notturne diventano facili bersagli della criminalità organizzata. Una denuncia che punta il dito contro l'assenza delle famiglie, il degrado sociale e i limiti dell'approccio repressivo, invocando anche l'uso strategico della tecnologia

Violenza giovanile fuori controllo, Gratteri: “Genitori assenti, bambini in strada di notte diventano prede della criminalità” - In un Napoli in cui alle dieci di sera i bambini di dieci anni camminano soli per le strade, si apre una drammatica finestra sulla crisi sociale e familiare che affligge la città.

