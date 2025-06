Gratteri sulla sicurezza a Napoli | Necessarie più telecamere La privacy? Chi la vuole vada sul Vesuvio

Il procuratore Nicola Gratteri ha risposto con fermezza alle critiche sulla videosorveglianza a Napoli, sottolineando che potenziare i sistemi di sicurezza è essenziale per contrastare la criminalità. "Se si vuole vivere in un contesto più sicuro, bisogna accettare anche un minimo di controllo," ha dichiarato, aggiungendo ironicamente: «Chi teme la privacy, può trasferirsi sul Vesuvio o negli Appennini». La sfida resta quella di garantire sicurezza senza rinunciare ai diritti civili.

«La situazione che vivono i giovani a Napoli è simile a quella che si vive in tutte le grandi città e i fenomeni criminali, possono essere fronteggiati potenziando i sistemi di videosorveglianza in città e anche nella provincia. Poi chi teme per la propria privacy vada ad abitare sul Vesuvio o sugli Appennini ». Così il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, ha risposto a chi gli ha chiesto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gratteri sulla sicurezza a Napoli: "Necessarie più telecamere. La privacy? Chi la vuole vada sul Vesuvio"

Schierarsi dalla parte della giustizia, la diretta dell'evento con Di Matteo e Gratteri da Napoli - Dallo storico Teatro Totò di Napoli, l'evento "Schierarsi – Dalla parte della legalità, dalla parte della giustizia" promuove un dibattito di grande attualità.

