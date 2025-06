Gratteri | Per la sicurezza servono più telecamere E chi non le vuole se ne vada sul Vesuvio

La sicurezza a Napoli è un tema caldo, con l’aumento delle telecamere come risposta concreta alle criticità. Il procuratore capo evidenzia il grave problema delle armi in circolazione e dei giovani che, troppo spesso, si trovano a vivere in strada fino a tarda sera. Se si vogliono soluzioni efficaci, è fondamentale un impegno condiviso. La città merita un futuro più sicuro e sereno. Continua a leggere.

Il procuratore capo di Napoli: "Troppe armi in giro. Ci sono giovani che vivono in strada, alle 10 di sera trovo bimbi di 10-12 anni che girano per le strade di Napoli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dl Sicurezza, Gratteri a La7: “Pugno duro contro i cittadini comuni, impunità per i colletti bianchi” - Il procuratore Nicola Gratteri denuncia con fermezza il decreto sicurezza, evidenziando un sistema che favorisce impunità per i reati dei colletti bianchi e punisce duramente i cittadini comuni.

