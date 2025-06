Gratis da Argegno a Menaggio negli orari serali

L’iniziativa è stata pensata per rendere più accessibili e piacevoli le serate lungo il Lago di Como, promuovendo turismo e mobilità sostenibile. Fino al 4 settembre, approfittate del servizio gratuito “hop on – hop off” sulla Linea C110, un modo semplice e comodo per scoprire le meraviglie del territorio senza pensieri. Non perdete questa occasione unica di esplorare in libertà, lasciando l’auto a casa e godendovi il panorama!

Fino al 4 settembre, con l’orario estivo di Asf, torna il servizio “ hop on – hop off “, sulla Linea C110 Como – Colico: tra le 19 e la fine del servizio, sulla tratta da Argegno - piazza RomaPontile a Menaggio - piazza Roma, e viceversa, il servizio sarà gratuito sia nei giorni feriali che festivi. Sarà dunque possibile salire a bordo dei mezzi senza titolo di viaggio. La tabella degli orari è consultabile sul sito di Asf. L’iniziativa è stata attivata in collaborazione con Associazione Turistica Tremezzina e PromoMenaggio, e le amministrazioni comunali interessate dal servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gratis da Argegno a Menaggio negli orari serali

In questa notizia si parla di: Argegno Menaggio Orari Gratis

