Grande successo per la terza edizione di Sport Insieme | mettiamoci in gioco per fondazione Ant

Un evento che ha unito sport, solidarietà e passione, coinvolgendo numerosi appassionati e volontari in una giornata di energia positiva e generosità. La terza edizione di Sport Insieme: mettiamoci in gioco si conferma come un’occasione imperdibile per sostenere la lotta contro il cancro e promuovere uno stile di vita attivo e solidale. Un successo che dimostra ancora una volta come lo sport possa fare la differenza.

Firenze, 9 giugno 2025 - Anche quest'anno ha avuto un grande successo la manifestazione Sport Insieme: mettiamoci in gioco per Fondazione ANT, che si è tenuta al PalaValenti in Via Taddeo Alderotti a Firenze, grazie a patrocinio e collaborazione di Comune di Firenze, FIP Toscana e FIPAV Firenze e.

Successo per la "Smorellata": sport, natura e solidarietà sulle pendici di Monte Morello - La Smorellata ha trionfato sulle pendici di Monte Morello, unendo sport, natura e solidarietà il 12 maggio 2025.

