Grande successo per il MICS Rome Echo-Surgery Lab 2025

Il MICS Rome Echo Surgery Lab 2025 ha segnato un successo straordinario, confermando il suo ruolo come punto di riferimento per l'innovazione in cardiochirurgia. Con una partecipazione record di oltre 100 specialisti di alto livello, l'evento ha offerto un confronto stimolante e approfondimenti all'avanguardia sull'utilizzo dell'ecocardiografia transesofagea. Presieduto dal Prof., l'iniziativa si riconferma come piattaforma imprescindibile per il progresso e la collaborazione internazionale nel settore.

ROMA - Grande partecipazione e livello scientifico di eccellenza per la sesta edizione del MICS Echo-Surgery Lab, che si è svolta il 6 e 7 giugno 2025 presso l'Ospedale San Carlo di Nancy di Roma. L'evento, dedicato all'uso avanzato dell'ecocardiografia transesofagea 2D e 3D in cardiochirurgia, ha richiamato oltre 100 specialisti – tra cardiologi, cardiochirurghi e anestesisti – provenienti da tutta Italia e dall'estero. Presieduto dal Prof. Giuseppe Speziale e diretto dal Dr. Corrado Fiore, il corso targato MICS Academy ha confermato la propria vocazione formativa nel costruire un linguaggio condiviso tra ecocardiografista e chirurgo, elemento fondamentale per la gestione integrata delle patologie strutturali cardiache.

