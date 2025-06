Grande successo per il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino | oltre 800 moto al Parco delle Acacie di Atripalda

Un evento che ha unito passione, adrenalina e amicizia, trasformando questa giornata in una vera celebrazione della libertà su due ruote. Il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino ha superato ogni aspettativa, regalando emozioni indimenticabili a tutti i partecipanti e rafforzando il senso di comunità tra gli appassionati di moto. Un successo che rimarrà nel cuore di chi ama vivere la strada con entusiasmo e stile.

Domenica 8 giugno 2025, il Parco delle Acacie di Atripalda – noto anche come Parco dell'Iacace – ha accolto il 19° Motoraduno del Moto Club Avellino, una festa delle due ruote che ha visto la partecipazione di oltre 800 moto e centinaia di appassionati da tutta la Campania e oltre.

In questa notizia si parla di: Moto Parco Motoraduno Club

