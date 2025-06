Grande festa con l’Ordine degli avvocati di Arezzo

Arezzo si prepara a vivere un momento di grande entusiasmo e riconoscimento con la tradizionale festa dell’Ordine degli Avvocati. Un’occasione speciale per celebrare i successi professionali, rafforzare i legami e guardare con entusiasmo al futuro. Quest’anno, tra i premiati, spiccano le figure di Guido Cosulich e Giuseppe Fanfani, entrambi riconosciuti per i loro cinquant’anni di dedizione alla professione. Un evento imperdibile che rafforza il senso di comunità e passione che unisce gli avvocati di Arezzo.

Arezzo, 10 giugno 2025 – Il Consiglio dell’ Ordine degli avvocati di Arezzo anche quest’anno ha organizzato un momento di festa prima dell’estate per incontrarsi e festeggiare i colleghi che nel 2024 hanno segnato traguardi o risultati professionali importanti o terminato significativi incarichi nell’interesse dell’Avvocatura. Quest’anno i premiati saranno: per i cinquant’anni di professione l’avv. Guido Cosulich e l’avv. Giuseppe Fanfani. Per i 40 anni di professione l’avv. Alda Barbini, l’ avv. Aldo Barcaioli, l’avv. Francesco Buscicchi, l’avv. Manuela Canti Degl’Innocenti, l’avv. Rita Cavezzuti, l’avv. 🔗 Leggi su Lanazione.it