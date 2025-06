Gorizia bambino di dieci anni tenta di rianimare il padre che muore tra le sue braccia

In un momento di terribile emergenza a Gorizia, un coraggioso bambino di dieci anni ha dimostrato una maturità sorprendente, tentando di rianimare il padre mentre la vita scivolava via. Con il supporto telefonico dei soccorsi, il piccolo ha messo in atto un gesto straordinario, dando il meglio di sé in una situazione disperata. La sua prontezza e il cuore grande sono un esempio di incredibile valore umano.

Il piccolo ha chiamato i soccorsi ed è stato guidato nelle operazioni dal personale specializzato. “Gesto straordinario, gli ha dato l'assistenza più adeguata possibile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gorizia, bambino di dieci anni tenta di rianimare il padre che muore tra le sue braccia

Un gesto di coraggio e amore al limite dell'incredibile: a Gorizia, un bambino di soli 10 anni ha tentato disperatamente di salvare il padre colto da un grave malore, chiamando i soccorsi e praticando il massaggio cardiaco.

