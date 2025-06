Gorizia a 10 anni tenta di rianimare il papà L’uomo muore tra le sue braccia

Gorizia, 10 giugno 2025 - In un momento di emergenza che nessun bambino dovrebbe affrontare, un ragazzo di soli dieci anni si trova a dover salvare la vita di suo padre. Con coraggio e prontezza incredibili, chiama i soccorsi e, guidato telefonicamente, tenta di rianimarlo in uno scenario drammatico e commovente. La sua determinazione, unita alla speranza, testimonia il potere del cuore umano anche nelle sfide più dure.

Gorizia, 10 giugno 2025 - A 10 anni incontra una sfida molto più grande della sua tenera età, ma non si dà per vinto. Durante un’escursione, un bimbo vede il papà accasciarsi per un grave malore, chiama i soccorsi con il cellulare dello stesso genitore e, guidato telefonicamente, gli pratica il massaggio cardiaco. Purtroppo, nonostante gli sforzi disperati, l'uomo si spegne tra le sue braccia. E' accaduto oggi, intorno alle 11.30, a Gorizia, nei pressi del monumento del Monte Calvario. Il bimbo e il papà, di 49 anni, residenti in città, stavano facendo un'escursione quando l'uomo ha improvvisamente perso i sensi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net