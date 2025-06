Gorgonzola stazione impacchettata Scatta la fase 2 via le barriere

Gorgonzola si prepara a una rivoluzione: via le barriere e l’avvio della fase 2 della grande opera di accessibilità alle stazioni della metropolitana verde. Partendo dallo scalo di Villa Pompea, le squadre di operai sono già al lavoro per trasformare il trasporto pubblico locale, garantendo un futuro più inclusivo e funzionale. Questa lunga fase di lavori, prevista sino al 2026, segna un passo decisivo verso un sistema più accessibile per tutti.

La stazione "impacchettata", le squadre di operai già al lavoro. Parte dallo scalo di Villa Pompea, uno dei tre operativi sul territorio di Gorgonzola, la fase due della maxi operazione accessibilità sulle stazioni della metropolitana verde, firmata da Atm, sul cosiddetto "ramo Gessate". Nuova stagione di cantieri al via, si proseguirà sino al 2026. Lavori importanti e, anche questi, a lungo attesi. Si svolgeranno, conferma anche l’azienda, senza alcuna interruzione o modifica di servizio e senza disagi per i passeggeri. Villa Pompea la stazione apripista. Seguiranno sempre a Gorgonzola Cascina Antonietta e Cascina Burrona in territorio di Vimodrone: per le tre "stazioni Cenerentola" rimaste a suo tempo fuori dal maxi intervento del piano periferie, sarà finalmente restyling radicale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Gorgonzola, stazione “impacchettata”. Scatta la fase 2, via le barriere

Gorgonzola, stazione “impacchettata”. Scatta la fase 2, via le barriere.

Gorgonzola, stazione “impacchettata”. Scatta la fase 2, via le barriere - Parte dallo scalo di Villa Pompea, uno dei tre operativi sul territorio di Gorgonzola, la fase due della maxi operazione accessibilità ...

Abbattimento barriere architettoniche a Gorgonzola, ultima fase dei lavori in piazza Europa e viale Kennedy - I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche a cura di Gf Strade Srl per rendere Piazza Europa moderna, funzionale e accogliente per l'intera comunità si avviano all’ultima fase ...

Pesaro, la stazione ferroviaria rimane impacchettata: avanti con i lavori per tutta l’estate - Fra zone off limits e strutture “impacchettate” il traffico dei viaggiatori alla stazione ferroviaria non si ferma ...