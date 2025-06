Gomme dell’auto squarciate e bucate fa 9 denunce per danni continui Vicino di casa a processo

Una serie di atti vandalici ha lasciato senza parole i residenti di Jesi: automobili squarciate e bucate con chiodi e viti appuntite, molte delle quali sono state danneggiate ripetutamente. La paura e l’indignazione crescono, mentre si moltiplicano le denunce e i sospetti. La vicenda si sta facendo sempre più grave, e ora un vicino di casa si trova a dover rispondere di danni continui, arrivando anche a un processo.

JESI - Qualcuno aveva preso di mira le sue automobili, prima una Honda Civic poi una Peugeot. Trovava le ruote forate con dei chiodi e delle viti appuntite. Una volta ha trovato lo pneumatico addirittura tagliato con un coltello. Succedeva sia quando parcheggiava i mezzi lungo la strada, davanti.

