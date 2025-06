Gls dopo gli scioperi c’è l’accordo tra Si Cobas e Gi Bpo

Dopo gli scioperi e le tensioni, il 9 giugno è stato siglato un importante accordo tra S.I. Cobas, Sol Cobas e Gi Bpo, nuovo datore di lavoro presso l’appalto GLS di Piacenza. Questa firma segna una svolta significativa per un sito che ha visto in passato lunghe e intense battaglie, simbolo di un territorio che non si arrende facilmente. La strada verso un futuro più stabile e giusto è ora più chiara, ma il percorso continua...

