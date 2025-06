Glinvasati | Musiche dalla Sardegna

Sabato 14 giugno, immergetevi nell’incanto delle tradizioni sarde con "Musiche dalla Sardegna", un evento imperdibile in collaborazione con il Circolo Culturale Sardo Eleonora d'Arborea Padova. Un viaggio tra suoni autentici e balli vivaci, che oltrepassa i confini della tradizione per esplorare nuove interpretazioni artistiche. Preparatevi a vivere un’esperienza coinvolgente e ricca di emozioni, capace di unire passato e presente in un’armonia unica.

