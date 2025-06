Gli viene rubato lo smartphone ma riconosce l' autore del furto e lo segnala alla polizia 40enne denunciato

Un episodio di astuzia e coraggio: un cittadino ha riconosciuto il ladro dello smartphone e ha prontamente segnalato l'accaduto alla polizia. La rapida reazione ha portato alla denuncia di un 40enne, dimostrando come l'attenzione e la determinazione siano strumenti fondamentali per tutelare la sicurezza della comunità . La vicenda si conclude con un messaggio chiaro: il senso civico fa la differenza nella lotta contro la criminalità .

ANCONA – Era entrato nel negozio di alimentari, e dopo aver finto di essere interessato all'acquisto di poca merce, si era avvicinato alla cassa e impossessato dello smartphone del titolare per poi allontanarsi, venendo però riconosciuto dalla vittima. Gli agenti sono così intervenuti nei pressi.

