Gli sfollati dei Campi Flegrei a Bari | perché la Fiera del Levante è stata scelta come punto di prima accoglienza

Gli sfollati dei Campi Flegrei trovano un punto di prima accoglienza alla Fiera del Levante di Bari, scelta strategica per garantire una risposta efficace all'emergenza. L'attività sismica intensa nella zona del Napoletano impone una valutazione costante del rischio e una pianificazione accurata per la sicurezza della popolazione. La decisione di utilizzare la fiera come punto di accoglienza rappresenta un passo importante nella gestione dell’emergenza, assicurando supporto e protezione a chi ne ha più bisogno.

L'intensa attività sismica nei Campi Flegrei impone un valutazione attenta del rischio per la popolazione che vive nelle zone del Napoletano. Da tempo è stato fissato un livello di allerta gialla, che richiede la verifica della pianificazione di trasferimento e di accoglienza degli sfollati in.

