Gli obiettivi del bilancio annuale | Priorità ai servizi per i cittadini

Abbiamo puntato sulla centralità dei cittadini, investendo in servizi scolastici e sociali di qualità, garantendo solidità finanziaria e promuovendo interventi di riqualificazione urbana. Il bilancio annuale del Comune di Barberino Tavarnelle si configura dunque come uno strumento strategico per migliorare la vita di tutti, sostenendo progetti che valorizzano il nostro territorio e il benessere comunitario. Per scoprire di più, l’assessore Tiberio Bagni ci guida attraverso le sue linee guida.

Mondo della scuola e del sociale, solidità finanziaria, investimenti mirati alla riqualificazione di spazi pubblici e alla rigenerazione urbana. Sono questi gli aspetti legati alla qualità dei servizi al cittadino che fanno parte del bilancio del Comune di Barberino Tavarnelle. A spiegare il documento che riepiloga le attività della gestione annuale è l'assessore al Bilancio Tiberio Bagni. Quali sono le linee guida del bilancio? "Abbiamo potenziato gli strumenti a nostra disposizione per sostenere e agevolare le fasce più deboli della popolazione perché crediamo che nessuno debba restare indietro, lo confermano lo stanziamento di un milione di euro per i servizi a domanda individuale, l'aumento delle fasce Isee con l'aggiunta di un quinto scaglione fino a 41mila euro e l'incremento della soglia di esenzione per l'addizionale Irpef".

