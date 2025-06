Gli italiani bombardati di referendum non sono andati al mare si sono salvati dell' ennesima balordaggine autoritaria

Gli italiani, bombardati da un proliferare di referendum, hanno preferito restare a casa piuttosto che affrontare l’ennesima manovra autoritaria. Un risultato che smaschera il fallimento di un sistema che troppo spesso si nasconde dietro la repressione. Ma questa non è la fine: la sfida per la democrazia continua e ci invita a riflettere su cosa significhi davvero esercitare il diritto di voto e responsabilità civica, perché il cambiamento parte da noi.

Era una faccenda che puzzava maledettamente di repressione, anche questa, e il risultato è stato un quorum desolante, imbarazzante. Ma chi si illude che finisca così sbaglia. Il referendum è stato un fallimento e sui social c'è chi augura neoplasie a chi non ha obbedito al dovere civile, come.

"Dobbiamo andare a votare tutti. Mi sono messo già d'accordo con i miei musicisti per i Referendum": lo rivela Marco Mengoni a Che Tempo Che Fa - Ieri sera, 11 maggio, Marco Mengoni è stato ospite a "Che tempo che fa" da Fabio Fazio. Durante l'intervista, ha condiviso il suo sostegno all'appello di Geppi Cucciari per incentivare la partecipazione ai prossimi Referendum.

