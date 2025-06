Gli italiani bombardati di referendum non sono andati al mare si sono salvati dell' ennesima balordaggine autoritaria

Gli italiani, stanchi di un sistema che troppo spesso sembra voler comprimere i loro diritti, hanno scelto di non partecipare al referendum, evitando così l’ennesima balordaggine autoritaria. Un gesto di protesta silenziosa che denuncia una sfiducia profonda nelle istituzioni. Tuttavia, questa non è la fine: il fallimento del referendum e le tensioni sociali rappresentano un campanello d’allarme, che ci invita a riflettere su cosa significhi davvero esercitare la cittadinanza.

Era una faccenda che puzzava maledettamente di repressione, anche questa, e il risultato è stato un quorum desolante, imbarazzante. Ma chi si illude che finisca così sbaglia. Il referendum è stato un fallimento e sui social c'è chi augura neoplasie a chi non ha obbedito al dovere civile, come.

“Dobbiamo andare a votare tutti. Mi sono messo già d’accordo con i miei musicisti per i Referendum”: lo rivela Marco Mengoni a Che Tempo Che Fa - Ieri sera, 11 maggio, Marco Mengoni è stato ospite a “Che tempo che fa” da Fabio Fazio. Durante l’intervista, ha condiviso il suo sostegno all’appello di Geppi Cucciari per incentivare la partecipazione ai prossimi Referendum.

60.000 morti. Migliaia di bambini sotto le macerie. Ospedali bombardati. Famiglie annientate. Le immagini che arrivano da Gaza sono un orrore, ma il Ministro degli esteri italiano riesce a passarci sopra. In 20 minuti di intervento in Parlamento, Tajani non ha a Partecipa alla discussione

Il referendum dell’8 e 9 giugno ci chiede di esprimerci su una proposta concreta: ridurre da 10 a 5 anni il requisito di residenza legale in Italia per richiedere la cittadinanza. Una modifica che punta a sanare una profonda ingiustizia: quella che colpisce centina Partecipa alla discussione

