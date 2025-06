Gli Incredibili 3 | Disney e Pixar hanno scelto il nuovo regista

Gli Incredibili 3 si appresta a tornare sul grande schermo con una nuova avventura, e questa volta a guidare la regia è Peter Sohn, regista dei recenti successi Elemental e Il Viaggio di Arlo. L'assegnazione, annunciata dal Hollywood Reporter, segna un emozionante cambiamento nel franchise Pixar, promettendo di portare freschezza e innovazione alla saga amata da grandi e piccini. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Restate con noi per scoprirlo!

Disney e Pixar Animation Studios hanno Peter Sohn per la regia di Gli Incredibili 3, terzo capitolo della celebre saga animata. Peter Sohn, regista dei successi recenti Elemental e Il Viaggio di Arlo, succederà a Brad Bird come regista del nuovo capitolo del famoso franchise animato targato Pixar Animation Studios, a confermarlo è stato poco fa un articolo del the Hollywood Reporter. Brad Bird, che ha diretto e scritto i primi due capitoli, ha scritto la sceneggiatura di Gli Incredibili 3, e produrrà a livello esecutivo con Dana Murray (Soul). Secondo le prime informazioni, il film seguirà la coppia sposata Bob e Helen Parr (Craig T.