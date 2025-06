Gli incendi del Canada adesso sono un problema del Trentino

Gli incendi del Canada, con oltre 200 focolai attivi e milioni di ettari bruciati, sono un dramma globale che ora coinvolge anche il Trentino. Mentre nel Nord Italia si registrano condizioni di rischio più elevato, le foreste italiane si preparano a fronteggiare possibili emergenze ambientali, ricercando strategie efficaci per proteggere il patrimonio naturale e la sicurezza delle comunità . È il momento di agire prima che la situazione sfugga di mano.

Sono oltre 200 gli incendi che, ormai da settimane, continuano a bruciare i boschi del Canada devastando una superficie di circa due milioni di ettari e costringendo decine di migliaia di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Intanto in Italia – soprattutto nelle regioni del nordovest –.

Canada: oltre 31.000 evacuati per incendi boschivi, emergenza in Saskatchewan e Manitoba - Una crisi senza precedenti scuote il Canada: oltre 31.000 persone sono state evacuate a causa di incendi boschivi devastanti, che già coinvolgono più di 200 focolai in tutto il paese.

I cieli italiani sono investiti dal fumo degli enormi incendi boschivi in Canada portato dalle correnti atlantiche. Nelle ultime ore, una nuova colonna di fumo ha attraversato la Francia meridionale e si è incanalata dal Golfo del Leone verso il Mediterraneo. Partecipa alla discussione

Anche da noi. Fumo dagli Incendi in Canada: cieli Lattiginosi e qualità dell’aria in peggioramento Lo scrive Meteo Pop - Rete Meteo Amatori https://scq.io/VAItKBX Partecipa alla discussione

