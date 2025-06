Gli eventi di martedì 10 giugno 2025 a Bologna | ecco cosa fare oggi

Oggi a Bologna si accendono le luci delle tante iniziative che animano le Due Torri: dal teatro alla letteratura, senza dimenticare gli eventi culturali e sociali che renderanno questa giornata indimenticabile. Che tu sia appassionato di spettacoli, desideri immergerti in nuove narrazioni o semplicemente vuoi scoprire cosa rende unica questa città , ecco un quadro completo di cosa fare oggi a Bologna, perché ogni momento merita di essere vissuto con entusiasmo.

Bologna, 10 giugno 2025 - Tutti gli appuntamenti in programma oggi sotto le Due Torri. Ecco l'elenco completo. Parte oggi - fino al 17 luglio - la rassegna estiva di Fantateatro sul palco del teatro Duse: alle 20.45, lo spettacolo proposto è Duecalione e Pirra, Il diluvio universale. Alle 18, alla libreria Coop Zanichelli, Roberto De Luca presenta il suo libro Quante storie marescia', in compagnia di Luca Crovi. Sempre alle 18, alla libreria Nanni, presentazione del volume fotografico dedicato allo storico trionfo del Bologna calcio, dal titolo 1964-Fotostoria di uno Scudetto. Alle 19.30, al parco Lunetta Gamberini, per Summer Moon, è atteso Homeward Duo, formato da Annalisa Zito e Thomas Randazzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it