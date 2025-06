Gli cade un trasformatore addosso | ferito operaio di 43 anni

Un incidente sul lavoro scuote la comunità di Guardiagrele: un operaio di 43 anni è rimasto ferito al volto dopo essere stato colpito da un trasformatore durante le attività in una cabina Enel. L'incidente, avvenuto questa mattina a Frisa, desta preoccupazione e richiede un'attenta analisi delle cause. È fondamentale approfondire le circostanze per garantire maggiore sicurezza sul lavoro e prevenire tragici episodi futuri.

Un operaio di 43 anni, di Guardiagrele, è rimasto ferito al volto mentre stava lavorando con i colleghi in una cabina Enel. L'incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11 di oggi, 10 giugno, in via Lanciano, all'ingresso di Frisa. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Gli cade un trasformatore addosso: ferito operaio di 43 anni

In questa notizia si parla di: Ferito Operaio Anni Cade

