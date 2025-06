Gli auguri di compleanno del Milan a Leao | che settimana per il portoghese

Il Milan ha celebrato con entusiasmo il compleanno di Leao, in una settimana davvero speciale per lui. Non solo ha compiuto 26 anni, ma ha anche trionfato con la Nazionale portoghese nella Nations League, rendendo questa ricorrenza ancora più memorabile. Un dono doppio per il talento del rossonero, che continua a brillare sul campo e nei cuori dei tifosi. Auguri di cuore, Leao, e che questa strada sia sempre ricca di successi!

AC Milan ha fatto gli auguri di compleanno. Settimana particolare per il portoghese, che vince la Nations League e festeggia i 26 anni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gli auguri di compleanno del Milan a Leao: che settimana per il portoghese

