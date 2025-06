Gli attriti tra Albania e Serbia e la finta distensione delle partite di calcio

Gli attriti tra Albania e Serbia, alimentati da tensioni storiche e politiche, trovano spesso un palcoscenico nel mondo del calcio, dove le partite assumono un peso simbolico che va oltre il risultato sportivo. L’Arena Kombëtare di Tirana, già protagonista di grandi eventi come la finale di Conference League, ha ospitato sabato scorso una sfida cruciale delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Ma questa gara ha fatto emergere più che mai le complesse dinamiche tra i due paesi, lasciando tutti con il fiato sospeso.

L’Arena Kombëtare è il fiore all’occhiello di Tirana e di tutto il calcio albanese, ed è già stata la sede della finale di Conference League del 2022. Qui, sabato scorso, si è disputata la gara delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2026 tra l’Albania e la Serbia. Una partita che non poteva essere come tutte le altre, e che da mesi aveva attirato l’attenzione non solo degli appassionati di calcio, ma anche di quelli di politica internazionale. L’accesa rivalità etnica tra i due popoli affonda le proprie radici nella storia della regione, e ha chiaramente il suo apice nel conflitto in Kosovo e nella successiva questione dell’indipendenza di Pristina. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Gli attriti tra Albania e Serbia, e la finta distensione delle partite di calcio

In questa notizia si parla di: Calcio Albania Serbia Attriti

Vecchi nemici | Gli attriti tra Albania e Serbia, e la finta distensione delle partite di calcio; Mondiali 2026, Tirana blindata per la partita fra Albania e Serbia, foriera di vecchie ruggini; Donna scortata via durante Serbia-Svizzera: continuava a provocare i tifosi con un gesto.

Qualificazioni Mondiali 2026: Albania-Serbia, le probabili formazioni - Serbia, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

Albania-Serbia: dove vederla, orario e probabili formazioni - Serbia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Air Albania Stadium di Tirana si giocherà la sfida di quali ...

Diretta Albania-Serbia in tv: dove seguirla in chiaro - Serbia, partita in programma per le qualificazioni ai Campionati del Mondo di calcio 2026: ecco di seguito come seguire la gara in diretta.