Gli arcieri ascolani dominano in Umbria.

Un weekend da incorniciare per gli arcieri ascolani, che hanno conquistato il podio in Umbria al Campionato Interregionale Centro Italia Fidasc. Giuseppe Capponi, Gualtiero Nardinocchi e Giuliano Scancella si sono distinti nella specialità ‘Caccia e Tiro’, dimostrando talento e precisione. Questi risultati straordinari testimoniano il crescente splendore della squadra ascolana, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel mondo delle discipline tiro con l’arco.

Weekend da incorniciare, quello appena trascorso, per tre arcieri ascolani che sono saliti sul gradino più alto del podio al Campionato Interregionale Centro Italia Fidasc: si tratta di Giuseppe Capponi, Gualtiero Nardinocchi e Giuliano Scancella. Gli ascolani si sono cimentati nella specialità ' Caccia e Tiro ', dove i bersagli sono sagome di animali in polietilene espanso, nella gara organizzata dalla Compagnia Arcieri del Grifo Collepapa di Spoleto. Trionfi nelle categoria 'Longbow', 'Compound Libero', e 'Ricurvo Tradizionale'.

