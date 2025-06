Gli antichi inni sacri in onore di San Luigi eseguiti in concerto a Gallipoli

Gli antichi inni sacri in onore di San Luigi risuoneranno come un elogio alla fede e alla tradizione, portando la magia della musica nel cuore di Gallipoli. Lunedì 16 giugno alle 20, nella pittoresca chiesetta di San Luigi, il concerto “Oh vago giglio, di candore immacolato” promette un’esperienza spirituale indimenticabile dedicata al santo protettore degli studenti e dei giovani. Un appuntamento imperdibile per immergersi nell’arte sacra e nella devozione.

GALLIPOLI - Si svolgerĂ lunedì 16 giugno, alle 20, presso la chiesetta di San Luigi, ubicata nel suggestivo centro storico di Gallipoli, l'atteso concerto di musica sacra dal titolo "Oh vago giglio, di candore immacolato" dedicato al santo protettore degli studenti e dei giovani.

Gli antichi inni sacri in onore di San Luigi eseguiti in concerto a Gallipoli - Si svolgerà lunedì 16 giugno, alle 20, presso la chiesetta di San Luigi, ubicata nel suggestivo centro storico di Gallipoli, l'atteso concerto di musica sacra dal titolo "Oh vago giglio, di candore immacolato" dedicato al santo protettore degli studenti e dei giovani.

