gli alunni alla magia del teatro, ha dimostrato come l’arte possa unire, ispirare e trasmettere valori profondi. La loro performance ha regalato emozioni indimenticabili a tutti i presenti, dimostrando che anche i più giovani sanno brillare quando hanno la possibilità di esprimersi. Una giornata da ricordare che sottolinea l’importanza di coltivare talenti e passioni fin dalla tenera età.

E’ stata una grande giornata ricca di entusiasmo e partecipazione, quella vissuta al Teatro Comunale di Cesenatico, dove gli alunni della scuola elementare di Villamarina si sono esibiti con grande energia nell’ambito del Progetto Teatro. È un’iniziativa che ha visto protagonisti i bambini, capaci di emozionare il pubblico con uno spettacolo coinvolgente, frutto di settimane di impegno, creatività e passione. Il progetto, pensato per avvicinare i più piccoli all’arte scenica e ai linguaggi espressivi, è stato finanziato con grande generosità dalle volontarie e dai volontari dall’Associazione della Scuola Vecchia di Villamarina, che hanno reso possibile questa esperienza formativa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli alunni di Villamarina si prendono la scena a teatro

