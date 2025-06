Gli alunni del 2° Circolo didattico in bici con famiglie e insegnanti lungo l' argine

Gli alunni del 2° Circolo Didattico di Piacenza, accompagnati da famiglie e insegnanti, hanno dato il via alle vacanze estive con una suggestiva biciclettata lungo l'argine. Un momento di gioia, condivisione e scoperta che ha rafforzato il legame tra scuola, natura e comunità. Un'iniziativa che rimarrà nella memoria dei piccoli ciclisti come un felice inizio di una stagione ricca di avventure e nuovi orizzonti.

Gli alunni del 2° Circolo didattico di Piacenza - che riunisce le primarie e scuole dell'infanzia Alberoni, Mazzini, Mucinasso e San Lazzaro, Gerbido e Borghetto - hanno festeggiato l'inizio delle vacanze estive con un'iniziativa che ha coinvolto anche le famiglie: una biciclettata lungo l'argine. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Gli alunni del 2° Circolo didattico in bici con famiglie e insegnanti lungo l'argine

