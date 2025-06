Gli allievi degli Evasi al Dialma Ruggiero con il ’Cirano’ di Rostand

Stasera al Dialma Ruggiero di Fossitermi, si chiudono in grande stile gli spettacoli di fine corso della Compagnia degli Evasi con “Cyrano” di Edmond Rostand. Un’occasione imperdibile per scoprire il talento dei giovani allievi del regista Marco Balma, che li ha guidati in questa avventura teatrale. Non mancate: alle 21, il sipario si apre su un emozionante tributo alla poesia e alla bravura emergente.

Con il ‘Cirano’ di Edmond Rostand si concludono gli spettacoli di fine corso di recitazione condotti dalla Compagnia degli Evasi. Stasera, alle 21, al Dialma Ruggiero di Fossitermi, in scena gli allievi del regista Marco Balma, che ha curato l’adattamento, e ne sarà il protagonista: Francesca Bernardi, Fiorella Cavallini, Stefano De Angelis, Sara Ferrari, Anna Grignolio, Rosa Anna Ianni, Federico Marconi, Rosalia Parenti, Laura Rossi e con la partecipazione di Nicoletta Croxatto nella parte del Conte De Guiche. "Il personaggio di Cirano mi ha sempre attirato – racconta Balma – perché incarna una serie di qualità che purtroppo ad oggi sono sempre meno protagoniste. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli allievi degli Evasi al Dialma Ruggiero con il ’Cirano’ di Rostand

In questa notizia si parla di: Cirano Allievi Evasi Dialma

Gli allievi della Compagnia degli Evasi in scena al Dialma Ruggiero con “Cirano”; Gente col pallino della recitazione. Attori allievi degli Evasi sul palco.

Gli allievi della Compagnia degli Evasi in scena al Dialma Ruggiero con “Cirano” - Terminano con il “Cirano” di Edmond Rostand gli spettacoli di fine corsi di recitazione condotti dalla Compagnia degli Evasi; martedì 10 giugno alle 21, in scena gli allievi del regista Marco Balma, ...

Gente col pallino della recitazione. Attori allievi degli Evasi sul palco - Al Dialma Ruggiero di Fossitermi, stasera alle 21, andranno così in scena gli attori diretti da Alessa ...

Gli allievi degli Evasi in scena al Dialma Ruggiero con “Sciatòlafit” e “È solo un monologo” - In scena al Dialma Ruggiero della Spezia (via Monteverdi 117), due dei quattro spettacoli, frutto di otto mesi di lavoro, con protagonisti gli attori che ...