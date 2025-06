Giustizia Nordio | Separazione carriere entro fine 2025 o inizio 2026

La riforma della separazione delle carriere dei magistrati è ormai in dirittura d’arrivo. Il ministro Nordio ha annunciato che la proposta sarà discussa al Senato il 18 giugno e approvata in poche sedute, con un iter rapido anche alla Camera. Entro fine 2025 o inizio 2026, potremmo assistere a un importante cambio nel sistema giudiziario italiano, con un referendum che sancirà definitivamente questa svolta storica.

“I tempi dell’approvazione della riforma della separazione delle carriere del magistrati? Sarà nell’aula del Senato il 18 giugno. Credo che entro poche sedute sarà approvata”. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine degli Stati Generali dei Commercialisti a Roma. “Poi tornerà per la seconda battuta che sarà più breve sia alla Camera che al Senato. E quindi sarà sottoposta a un referendum che, a differenza di quello di domenica e lunedì, è un referendum confermativo, reso obbligatorio dal fatto che non si raggiungerà il quorum qualificato alla Camera. Quindi come tempi o entro la fine dell’anno o entro l’inizio dell’anno prossimo”, ha aggiunto il Guardasigilli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Giustizia, Nordio: “Separazione carriere entro fine 2025 o inizio 2026”

