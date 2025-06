Giuseppe Paduano è il nuovo capo dei Vigili del Fuoco a Napoli

Giuseppe Paduano assume il ruolo di nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli, portando con sé una vasta esperienza e una visione innovativa per la sicurezza della città. Oggi, in un importante incontro in Prefettura con il Capo Dipartimento Visconti, si definiscono le strategie future. Scopriamo insieme come questa nomina potrà rafforzare il nostro sistema di emergenza e tutela civica nella vibrante metropoli partenopea. Continua a leggere.

Giuseppe Paduano è il nuovo Comandante dei Vigili del Fuoco di Napoli. Oggi incontro in Prefettura con il Capo Dipartimento nazionale Visconti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

