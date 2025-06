Giuseppe Conte sollecita l'approvazione dello ius scholae come riforma di civiltà.

Il dibattito sullo ius scholae torna alla ribalta, con Giuseppe Conte che sollecita l’approvazione di questa riforma di civiltà. Ora anche Tajani e Calenda si schierano, sostenendo concretamente la proposta del M5S, ormai in circolazione da anni. La domanda è: si tratta di parole o di azioni? Le nostre proposte sono pronte in Parlamento: sta alla maggioranza decidere se fare un passo deciso verso un’Italia più giusta.

Bene, ora sia Tajani che Calenda propongono di approvare lo ius scholae, la soluzione che il M5S propone da anni. Vediamo se sono solo chiacchiere, come è già successo nella scorsa estate - quando gli annunci di Tajani si rivelarono diversivi da ombrellone - o se finalmente si vuole fare sul serio: le proposte - a partire da quella che porta le nostre firme - sono depositate in Parlamento e la maggioranza ha i mezzi per far partire subito il loro esame. Magi e +Europa cosa faranno? Si accontenteranno di aver piantato una bandierina o convergeranno su questa ragionevole soluzione? Avviare una discussione sullo ius scholae e arrivare all'approvazione di un testo serio e di vero cambiamento per una reale integrazione è il modo migliore per offrire al Paese una riforma di civiltà e dare seguito alle intenzioni di tutti coloro che si sono pronunciati sul quesito referendario ".