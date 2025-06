Giulio Trombetta riconfermato presidente di Exclusive Brands Torino

Giulio Trombetta è stato riconfermato presidente di Exclusive Brands Torino, la rete d'eccellenza piemontese promossa da Unione Industriali Torino. Questa decisione rafforza l’impegno di valorizzare le aziende locali a livello nazionale e internazionale, guidando strategie innovative per i prossimi due anni. Con una leadership solida e condivisa, la rete si appresta a raggiungere nuovi traguardi di successo e crescita.

Exclusive Brands Torino – la prima rete di aziende piemontesi nata su iniziativa di Unione Industriali Torino per promuovere un concetto evoluto e condiviso di eccellenza a livello nazionale e internazionale – annuncia l' elezione del nuovo Organo Comune, incaricato di guidare e coordinare le strategie della Rete per i prossimi due anni. Riconfermato per il prossimo biennio Giulio Trombetta come presidente, Alessandra Girardi e Edoardo Cavagnino come vcepresidenti e Luca Boffa come consigliere. New entry a partire da quest'anno anche Vanessa Carioggia nella posizione di consigliera.