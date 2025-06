Giulia Salemi senza freni contro Raz Degan | È una persona fastidiosa

Giulia Salemi non ha peli sulla lingua e questa volta si scaglia senza mezzi termini contro Raz Degan, definendolo una persona fastidiosa. Durante il suo podcast ‘Non lo faccio X moda’, l’influencer ha rivelato dettagli piccanti e accuse dirette all’ex naufrago, facendo capire che la sua opinione su di lui è tutt’altro che positiva. La polemica è accesa e la verità sta venendo a galla: cosa avrà detto di così forte?

Raz Degan non ha trattato bene Giulia Salemi, l'influencer lo critica duramente. Giulia Salemi ha ospitato Paola Barale nel suo podcast 'Non lo faccio X moda' e tra le varie cose sono finite a parlare anche di Raz Degan. La nota influencer durante la chiacchierata ha tirato in ballo l'ex fidanzato della Barale scagliandosi duramente contro di lui. Queste le sue parole: "Mi ricordo molto bene quando sei andata a trovare il tuo ex a L'Isola dei Famosi. Ma tu sei stata anche molto buona fidati. Senza fare nomi e cognomi, sei stata una santa." E ancora: "Potevi vendicarti, fare veramente la str**za.