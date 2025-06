Giulia Salemi chi è il VIP che l' ha maltrattata | Persona fastidiosa mi ha fatta sentire una scema

Nel nuovo episodio del podcast "Non Lo Faccio x Moda", Giulia Salemi e Paola Barale si aprono su un ex volto dell'Isola dei Famosi, rivelando dettagli piccanti e confessioni sorprendenti. La chiacchierata tra le due dive si trasforma in un vero e proprio salotto di segreti, tra risate e aneddoti inattesi. Ma cosa hanno detto di così scottante? Scopriamolo insieme, perché il gossip non finisce mai di sorprenderci.

Nel suo podcast, Giulia Salemi e Paola Barale si lasciano andare a confidenze pepate su un ex volto dell'Isola dei Famosi. E il ritratto non è esattamente lusinghiero. Altro che confessionale del Grande Fratello: il vero salotto dei segreti adesso si chiama Non Lo Faccio x Moda, e lo conduce Giulia Salemi. Nell'ultima puntata, l'ex gieffina ha ospitato una Paola Barale in forma smagliante e con la lingua affilata. Argomento della chiacchiera? Un ex con la X maiuscola: Raz Degan. Raz Degan, il "guru" che non convince: la stoccata di Giulia Salemi Il nome vero e proprio non viene mai detto, ma i riferimenti sono più che chiari, praticamente trasparenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Giulia Salemi, chi è il VIP che l'ha maltrattata: "Persona fastidiosa, mi ha fatta sentire una scema"

