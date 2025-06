Giulia Salemi abito bianco mini a The Cage | brand e prezzo

Giulia Salemi, iconica influencer e conduttrice, conquista ancora il pubblico con il suo stile impeccabile. Durante la nuova puntata di "The Cage" del 10 giugno 2025, indossa un elegante abito bianco mini di The Cage, simbolo di raffinatezza e modernità. Questo look ha già acceso la curiosità dei fan, desiderosi di scoprire il brand e il prezzo. Giulia continua a ispirare con il suo talento e la sua eleganza, mentre si prende cura del suo piccolo Kian e affronta le sfide della vita con grazia.

Continua ad andare in onda The Cage, con Giulia Salemi e Amadeus. Per la nuova puntata, in onda il 10 giugno 2025, la nota influencer indossa un abito corto bianco. Ogni suo outfit ispira i fan che la seguono e che sono curiosi di scoprire i brand a cui si affida. Ormai Giulia rappresenta un punto di riferimento per molti telespettatori, che la seguono in ogni sua esperienza. Mentre si prende cura del suo primo figlio Kian e sostiene a distanza Pierpaolo Pretelli, la Salemi si gode questa nuova fase della sua carriera televisiva a fianco di un volto importante della TV italiana, Amadeus. Ma vediamo insieme cosa ha indossato stasera Giulia. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Giulia Salemi abito bianco mini a The Cage: brand e prezzo

