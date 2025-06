Giulia Salemi a The Cage outfit 2° puntata | brand e prezzo camicia e shorts

Giulia Salemi incanta il pubblico di The Cage con un look impeccabile: una camicia e shorts che combinano stile e audacia, catturando l’attenzione di fan e fashion lover. Ma non solo il suo outfit ha fatto parlare di sé, anche la sua presenza e carisma sul palco sono stati protagonisti della serata. La sua eleganza nel ruolo di co-conduttrice si unisce a un design ricercato, rendendo Giulia un’icona di stile in ogni dettaglio.

Giulia Salemi e Amadeus hanno dato vita a The Cage e nell’access prime time del 9 giugno 2025 è andata in onda la seconda puntata. Per l’occasione, la nota influencer ha deciso di indossare un coordinato composto da camicia e pantaloncini, che ha attirato l’attenzione dei fan. Ma non è solo l’outfit ad aver catturato l’interesse del pubblico che la segue, ma anche il modo con cui sta gestendo il suo ruolo a fianco di Amadeus. La stessa Giulia, in queste ore, sta ringraziando tutti coloro che la stanno sostenendo in questo percorso televisivo su Nove e Discovery nel nuovo game show. Ma vediamo ora insieme cosa ha indossato la Salemi nella seconda puntata. 🔗 Leggi su Latuafonte.com © Latuafonte.com - Giulia Salemi a The Cage, outfit 2° puntata: brand e prezzo camicia e shorts

