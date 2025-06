Giugno in San Petronio | il calendario dei concerti in basilica

giugno in San Petronio: il calendario dei concerti in basilica. La musica protagonista del mese con “Concerti in San Petronio”, un’occasione unica per valorizzare l’organo e riscoprire questo maestoso luogo sacro come simbolo di fede e cultura. Musicisti e compositori di ogni calibro si alterneranno in una rassegna in cui l’arte sonora si fonderà con la patrimonio storico, creando emozioni indimenticabili. Non perdere questa straordinaria esperienza di musica e spiritualità.

La musica protagonista del mese di giugno con l’iniziativa “Concerti in San Petronio”. Un’occasione per valorizzare l’organo della Basilica e per ri-scoprire questo luogo sacro come simbolo di fede, ma anche di cultura. Musicisti e compositori di ogni calibro si alterneranno in una rassegna in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Giugno in San Petronio: il calendario dei concerti in basilica

In questa notizia si parla di: giugno - petronio - concerti - basilica

BEFORE THE SEA - Concerto per Ezio Bosso Basilica di San Petronio, Bologna ? Domenica 18 maggio 2025, ore 18.30 ? Ingresso libero – “biglietto responsabile” a favore di EMERGENCY Cinque anni fa, il 14 maggio 2020, scompariva a Bologna il Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Concerti in San Petronio; Musica in San Petronio: viaggio sonoro attraverso i capolavori della tradizione classica europea; Serata di musica nella Basilica di San Petronio: musica e dialogo intorno Joan Crous.

Giugno in San Petronio: il calendario dei concerti in basilica - La musica protagonista del mese di giugno con l’iniziativa “Concerti in San Petronio”.

Serata di musica nella Basilica di San Petronio: musica e dialogo intorno Joan Crous - 30) nella Basilica di San Petronio a Bologna ci sarà la quarta serata speciale musica e dialogo intorno all’opera “L’Ombra” dell’artista cat ...