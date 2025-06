Giugliano furto da migliaia di euro alla profumeria Aristocratica | parte la raccolta fondi

In un gesto di solidarietà e vicinanza, i cittadini di Giugliano si stanno unendo per supportare la profumeria “Aristocratica”, vittima di un violento furto durante le ultime notti. Con una campagna di raccolta fondi online, l’obiettivo è offrire un concreto aiuto per ripartire e restituire alla comunità un punto di riferimento di eleganza e stile. La forza del cuore di Giugliano si sta dimostrando ancora una volta: insieme, si può superare ogni ostacolo.

A seguito del furto avvenuto due notti fa nel cuore del centro storico di Giugliano, i cittadini si stanno stringendo attorno alla profumeria "Aristocratica", duramente colpita da un colpo messo a segno con la tecnica del "buco". Per sostenere l'attività, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi online. L'obiettivo dell'iniziativa è offrire un concreto

