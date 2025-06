Giro NextGen 2025 | il percorso e le tappe ai raggi X Si parte da Rho due arrivi in salita durissimi

Il Giro NextGen 2025 promette emozioni forti e sfide epiche, partendo da Rho e attraversando tappe dai percorsi impegnativi fino agli arrivi in salita più duri. Con una lineup stellare, tra cui il campione difendente Jarno Widar e il nostro Lorenzo Finn, pronto a fare il salto di qualità, questa manifestazione sarà un'occasione unica per scoprire i giovani talenti del ciclismo mondiale. Scopriamo insieme il percorso dettagliato di questa entusiasmante avventura che segnerà il futuro dello sport.

Tutto pronto per una delle manifestazioni più importanti a livello giovanile: scatta il 15 giugno il Giro NextGen, la Corsa Rosa dedicata agli under 23. Sarà gran spettacolo visto che al via troveremo il campione uscente, Jarno Widar, ed il nostro Lorenzo Finn, campione del mondo a livello juniores e già pronto a testarsi in questo ambito. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. PERCORSO GIRO NEXTGEN 2025. Tappa 1 (1506): Rho – Rho (8,4 km, crono) Si assegna la prima Maglia Rosa con una brevissima cronometro completamente pianeggiante. Tappa 2 (1606): Rho Fiera Milano – Cantù (146 km) Qualche saliscendi, arrivo che tende leggermente a salire, ma dovrebbe essere scontata la volata nella seconda frazione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro NextGen 2025: il percorso e le tappe ai raggi X. Si parte da Rho, due arrivi in salita durissimi

