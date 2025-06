Giro del Delfinato oggi | doppio colpo di Romeo beffato Van der Poel Ordine d' arrivo e classifica

Oggi al Giro del Delfinato 2025, Ivan Romeo conquista la tappa con un brillante doppio colpo, lasciando senza parole i rivali. La fuga della giornata si conclude con il trionfo dello spagnolo, che si prende anche la maglia gialla, mentre Van der Poel e Van Aert restano a bocca asciutta. Un epilogo emozionante che ribalta le previsioni e accende la corsa verso Parigi. Risultati, sorprese e lotte serrate: questa è la magia del ciclismo!

Charantonnay (Francia), 10 giugno 2025 - La tappa 3 del Giro del Delfinato 2025 vede l'arrivo della fuga e il successo di Ivan Romeo, alla seconda vittoria stagionale. Colpo grosso per lo spagnolo, che si prende la frazione e anche la maglia gialla, lasciata dopo appena un giorno da Jonathan Milan, in difficoltà fin dall'inizio sui tanti saliscendi di giornata. Gli stessi sui quali all'alba della tappa si sfidano Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, che incamerano abbuoni che per il momento hanno poco rilievo in una classifica generale in cui rilancia le proprie quotazioni Florian Lipowitz, uno dei 13 battistrada che da oggi rischia di diventare una mina vagante per il prosieguo di questo Giro del Delfinato 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro del Delfinato oggi: doppio colpo di Romeo, beffato Van der Poel. Ordine d'arrivo e classifica

